Екс-міністр юстиції Оніщук називає свою дату місцевих виборів

Вибори місцевих рад всіх рівнів мають відбутися 29 травня 2011-го року.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив президент Інституту правової політики, колишній міністр юстиції Микола ОНІЩУК на прес-конференції у Києві.

«Єдиною вірною конституційною датою проведення виборів до місцевих рад всіх рівнів є дата 29 травня 2011-го року», - сказав М.ОНІЩУК.

Він зауважив, що зміни до Конституції 2004 року збільшили повноваження місцевих рад з 4 до 5 років. Тому правовий аналіз говорить про те, що повноваження діючих рад завершуються лише навесні наступного року. При цьому М.ОНІЩУК не погодився з висловлюванням деяких правників, які наголошують, що повноваження діючих рад 4 роки.

Коментуючи пропозиції призначити вибори до місцевих рад на осінь поточного року, М.ОНІЩУК зауважив, що це може стати предметом правової дискусії, в тому числі в Конституційному Суді і Вищому адміністративному суді.

М.ОНІЩУК також зазначив, що зміни до Конституції 2004-го року не передбачали збільшення терміну повноважень сільських, селищних та міських голів, тому вибори голів мали відбутись навесні цього року. Екс-міністр вважає, що будь-яка дата виборів міських, селищних голів, яка буде призначена, - буде вже призначена з порушенням конституційних строків. Тому він вважає за доцільне об’єднати їх з виборами до місцевих рад і провести в травні наступного року.