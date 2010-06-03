Лавринович: у законі Януковича враховані всі поради Венеціанської комісії

Міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ запевняє, що при розробці законопроекту «Про судоустрій і статус суддів», внесеного Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ на розгляд Верховної Ради, були враховані усі поради європейських експертів, зокрема Венеціанської комісії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, про це він заявив у Києві на зустрічі зі співдоповідачем Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи Ренатою ВОЛЬВЕНД.

Зокрема, під час зустрічі, що відбулася у ході робочого візиту співдоповідачів ПАРЄ в рамках діючої процедури моніторингу виконання Україною обов‘язків та зобов‘язань перед РЄ, сторони обговорили пріоритети політики нового уряду та стан справ у сфері проведення головних реформ, які є частиною зобов‘язань України перед Радою Європи, особливо стосовно судових питань та питань юстиції.

Р.ВОЛЬВЕНД повідомила міністру юстиції про зустріч з представниками української опозиції, під час якої опозиційні сили «висловили занепокоєння» співдоповідачам ПАРЄ щодо майбутньої судової реформи.

У цьому контексті міністр юстиції поінформував представника Ради Європи про основні положення законопроекту, розробленого робочою групою при Президентові України та внесеного до Верховної Ради як законодавчу ініціативу глави держави.

Міністр юстиції наголосив, що при розробці вказаного законопроекту були враховані усі поради європейських експертів, зокрема Венеціанської комісії.

Також, за даними Мін’юсту, Р.ВОЛЬВЕНД заявила, що у разі потреби Рада Європи готова надати Україні технічну допомогу для реалізації судової реформи.

Крім того, у ході зустрічі сторони обговорили реформування кримінальної юстиції в Україні та системи прокуратури, що мають бути здійснені паралельно з судовою реформою. Зокрема, за словами українського міністра, на сьогодні триває робота над концепцією нового Кримінального процесуального кодексу.

На думку міністра юстиції, комплекс вказаних реформ може бути завершений в Україні до кінця осені поточного року.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня колишній співдоповідач Парламентської Асамблеї Ради Європи по Україні (в 1995-2007 рр.) Ханна СЕВЕРІНСЕН висловила думку, що пропонований Президентом В.ЯНУКОВИЧЕМ законопроект щодо судової реформи має отримати висновок Венеціанської комісії.