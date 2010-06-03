Опозиція не голосуватиме за законопроект Януковича

Фракції опозиції НУ-НС і БЮТ не голосуватимуть за ухвалення президентського законопроекту про засади внутрішньої та зовнішньої політики України, тоді як коаліція наполягає на його ухваленні у першому читанні.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, член фракції БЮТ, віце-спікер Микола ТОМЕНКО заявив, що запропонований Президентом законопроект суттєво відрізняється від урядового закону щодо соціального й економічного розвитку України. Він зазначив, що «ці документи ідеологічно різні за своїми стратегіями». Зокрема, сказав М.ТОМЕНКО, президентський законопроект передбачає європейський розвиток України, тоді як уряд визначив своїм основним партнером СНД і Росію.

За словами заступника голови Верховної Ради, цей документ потребує суттєвого доопрацювання. «Ухвалення цього документа – це дуже відповідальна справа, щоб ухвалювати його нашвидкоруч», - сказав М.ТОМЕНКО.

У свою чергу, заступник лідера фракції НУ-НС Борис ТАРАСЮК назвав президентський законопроект поверхневим і демагогічним. «Головна мета документа - вилучити пункт, що стосується вступу України в НАТО», - сказав він.

За словами Б.ТАРАСЮКА, спроба сьогодні проштовхнути цей законопроект є прикладом нехтування Конституції та законів України. «Позаблоковий статус України зробить нашу державу беззахисною. І Україна перетвориться із суб’єкта міжнародних відносин в об’єкт», - сказав Б.ТАРАСЮК. Він зауважив, що необхідно повернути даний проект Президенту на доопрацювання.

Як заявив лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО, ухвалювати документ необхідно у першому читанні, а в другому - суттєво доопрацювати. Зокрема, за його словами, у проекті мають більш детально бути прописані конституційні норми щодо прав людей на гідну оплату праці та пенсії, житло, роботу тощо.

Крім того, проект закону має чітко передбачати, що усі суперечливі питання відносно вступу України у якісь блоки чи міжнародні організації мають вирішуватися на референдумі.

У свою чергу, член фракції Блоку Литвина Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ наголосив, що його політична сила також виступає за ухвалення документа у першому читанні. При цьому, додав він, при доопрацюванні до другого читання мають бути прописані більш детально положення щодо співпраці України з Росією і США.

Крім того, додав депутат, має бути чітко зафіксовано, що держава не буде нав’язувати суспільству будь-яку ідеологію.

Готовність підтримати ухвалення документу в першому читанні висловила і фракція Партії регіонів. Зокрема, член цієї фракції Анатолій КІНАХ зазначив, що реалізація цього законопроекту дозволить Україні найближчим часом провести суттєві реформи для покращення життя Українців.

Крім того, сказав він, програма чітко визначає зовнішні орієнтири України у найближчі роки.