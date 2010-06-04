Наша Україна нагадала Януковичу його перевиборні обіцянки про пенсійний вік

“Наша Україна” звинувачує команду Президента Віктора ЯНУКОВИЧА у намаганні організувати “штучний одобрямс” під час виголошення першого послання до українського народу в палаці “Україна”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Нашої України”.

“У його команді не додумались ні до чого кращого, як намагатись організовувати своєму лідеру суцільний «одобрямс» й максимально ізолювати його від неконтрольованих контактів з людьми”, - зазначили у “Нашій Україні”. Саме з цієї причини, наголошується в повідомленні, В.ЯНУКОВИЧ виголосив своє послання до українського народу у залі палацу «Україна» “зі спеціально підібраним народом”.

У “НУ” також наголошують, що В.ЯНУКОВИЧ планує “цинічно обдурити” своїх виборців, а разом з ними й усіх громадян України, оскільки те, що написане у Програмі економічних реформ в Україні на 2010 – 2014 роки, далеке від того, що обіцялося перед виборами: “Наприклад, напередодні виборів 21 січня в ефірі Миколаївської обласної телерадіокомпанії В.ЯНУКОВИЧ клявся, що «ми ніколи нікому не дозволимо» збільшувати віку виходу на пенсію для чоловіків до 65 років, а для жінок – до 60. А вже на початку червня “раптом відчув у собі моральне право” ініціювати підвищення пенсійного віку для жінок до 65 років”.

Як заявляють у “Нашій Україні”, “у команді В.ЯНУКОВИЧА не здатні зрозуміти, що спроба збудувати антидемократичну систему, та ще й за принципом «Україна для своїх», коли влада окремо, а інтереси громадян - окремо, у нашій країні нежиттєздатна”.

”Спроби ввести цензуру у ЗМІ та відстрочити проведення місцевих виборів свідчать про страх команди ЯНУКОВИЧА перед суспільними реаліями та бажання відстрочити час, коли люди матимуть можливість запитати, а де ж «Україна для людей», і висловити своє ставлення до влади, яка реалізує стратегію «Україна для своїх», - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ 3 червня у палаці “Україна” виступив з посланням до українського народу.