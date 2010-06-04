Янукович каже, що завжди був проти визнання Південної Осетії та Абхазії

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запевняє, що завжди виступав проти порушення територіальної цілісності держав, зокрема, визнання незалежності Південної Осетії та Абхазії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні на прес-конференції.

«Є міжнародні норми і міжнародні закони, відповідно до яких будь-які порушення цілісності тої чи іншої держави заборонені. Ми не маємо права вітати ці процеси у світі – там, де йде порушення цілісності території тієї або іншої країни, і тим більше визнавати», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив, що «ніколи не визнавав законності дій, які порушують територіальну цілісність та кордони держав». «Я зрозуміло говорю?», - зауважив Президент. «Я ніколи не визнавав правильність прийняття рішення щодо Косово. І з цього все почалося. І ось коли розпочалися процеси навколо Косово, була задіяна політика подвійних стандартів, ось тоді я сказав: а чому, якщо визнали Косово, то не визнають Абхазію і Південну Осетію? Але я ніколи не визнавав ні Абхазії, ні Південної Осетії, ні Косово самостійними державами», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.