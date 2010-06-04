Українцям радять, як захиститися, коли незаконно затримала міліція

Правозахисник Максим БАННІКОВ рекомендує українцям для самозахисту при незаконному затриманні міліцією піддавати це широкому розголосу.

Про це М.БАННІКОВ сказав під час прес-конференції в УНІАН, присвяченій випадкам затримання громадян та утримання їх у міліції, зокрема трагічній загибелі студента Ігоря Індила.

“Якщо у вас ситуація така, як у Ігоря Індила, або ваших родичів незаконно ув’язнили, катують тощо, то, по-перше, це розголос, розголос і ще раз розголос”, - наголосив він.

Це, за його словами, можна зробити за допомогою спеціалізованих інтернет-ресурсів, за допомогою громадських організацій правозахисту тощо.

М.БАННІКОВ акцентував увагу на праві громадян під час затримання поцікавитись, у зв’язку з чим це пов’язано, тобто дізнатися причину, та праві зробити телефонний дзвінок своїм рідним або адвокату, щоб повідомити про затримання та місце, куди вас везуть.

Крім того, за його словами, якщо вас затримано, то важливо знайти професійного і, головне, незалежного адвоката.

При цьому правозахисник висловив переконання у необхідності скасування статті 155 Кримінально-процесуального кодексу, яка дозволяє будь-якому слідчому прокуратури чи міліції, податкової, СБУ затримати будь-яку особу на три доби до обрання йому запобіжного заходу.

За словами М.БАННІКОВА, система катувань і нелюдського поводження з громадянами України “є системною в органах Міністерства внутрішніх справ”. Він також заявляє, що міліція є нефаховою: “Вона не вміє спілкуватися, не вміє документувати докази, не вміє доводити вину особи, збирати прямі, непрямі докази... Вона фактично весь час намагається зробити так, щоб людина визнала себе винною”.

При цьому правозахисник звернув увагу, що в Україні на сьогодні існує планове розкриття злочинів. І при цей показник становить, за його даними, понад 90%, тоді як у Європі розкриття злочинів йде на рівні 40%.

“Якщо міліціонер розкриває менше злочинів, ніж за планом, з них знімають зарплати, премії”, - зазначив М.БАННІКОВ.

Такий підхід в організації роботи в структурах МВС, на його переконання, і спричиняє використання тортур та побиття затриманих при розкритті злочинів.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня телеканал “1+1” повідомив, що в одному з гуртожитків Києва дільничний міліціонер забрав студента І.Індила до районного відділу міліції Шевченківського району столиці, а на ранок батькам запропонували забрати тіло хлопця з моргу.

У міліції зазначили, що «після смерті судова медична експертиза не виявила слідів насильницької смерті, але при цьому констатувала черепно-мозкову травму і крововилив». При цьому в міліції спростували інформацію про те, що смерть студента наступила внаслідок дій правоохоронців.

28 травня прокуратура Шевченківського району Києва порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень працівниками Шевченківського райуправління міліції столиці, в якому загинув І.Індило.