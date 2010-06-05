Бійки біля палацу Україна вдалося уникнути завдяки Богу та міліції?

Правоохоронні органи не дозволили представникам опозиції проводити акції протесту безпосередньо під стінами Українського дому у Києві 4 червня, де проходила прес-конференція Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, аби не допустити зіткнення між прихильниками різних політичних сил.

Про це в ефірі “5 каналу” заявила народний депутат від Партії регіонів Олена БОНДАРЕНКО, пояснюючи причини заборони опозиції провести акцію протесту.

"Правоохоронці просто влаштували кордон між однією групою та другою групою, бо зрозуміло, що у випадку занадто близького розташування цих двох груп якісь конфлікти, у тому числі і фізичні, можуть виявитися неминучими", - сказала вона.

О.БОНДАРЕНКО зауважила, що в даному випадку треба подякувати міліції за те, що вона виконала одну зі своїх функцій - профілактичну. "Ніхто не постраждав, нікого не побили і, дякувати Богу, це не пертворилося у бійку", - зазначила депутат.

На запитання, чому було дозволено мітінгувати біля стін Українського дому прихильникам Партії регіонів, О.БОНДАРЕНКО відповіла, що "було дозволено мітингувати і тим, і іншим".

Як повідомляв УНІАН, 4 червня близько 200 співробітників спецпідрозділів “Беркут” і “Титан” під час прес-конференції Президента В.ЯНУКОВИЧА, що проходила в Українському домі, заблокували нечисельний мітинг опозиції біля стадіону “Динамо”. Протестувальники прямували вулицею Грушевського у напрямку Українського дому. У той час, коли колона у складі близько 200 осіб підійшла до стадіону “Динамо”, їх оточили близько 200 співробітників "Беркуту" і "Титану". Оскільки група протестувальників не змогла пройти далі, вони провели акцію біля стадіону, скандуючи "Ганьба!" і "Брехня!". Співробітники міліції ніяк не пояснили свої дії.

Водночас під Українським домом зібралися близько тисячі прихильників В.ЯНУКОВИЧА, яким ніхто не перешкоджав.