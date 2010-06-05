Опозиції не подобається закон про всеукраїнський референдум

Заступник голови Верховної Ради Україн Микола ТОМЕНКО наголошує, що опозиція має зробити все, аби не допустити ухвалення в цілому запропонованого Партією регіонів закону про всеукраїнський референдум, аби парламент не був усунутий від внесення змін до Конституції України.

Про це він заявив під час ефіру на «5 каналі».

"Треба не допустити ухвалення закону про всеукраїнський референдум, який є антиконституційним", - сказав М.ТОМЕНКО і наголосив, що в Конституції чітко прописано, яким чином можуть вноситися зміни до Основного Закону, і це є загальноєвропейською демократичною практикою.

"Той варіант, який запропонувала команда ЯНУКОВИЧА, є нейприйнятним. Якщо цей варіант у другому читанні буде прийнятим, то тоді ми як опозиція будемо думати над тим варіантом, який запропонувала лідер БЮТ", - сказав віце-спікер.

М.ТОМЕНКО вважає, що якщо команда Президента хоче затверджувати Конституцію на референдумі, то суспільство має робити вибір між декількома варіантами. "Якщо команда ЯНУКОВИЧА пише свою Конституцію, то тоді фахівці й опозиція повинні написати свою Конституцію - і вибирайте", - додав М.ТОМЕНКО.

Віце-спікер наголосив, що в разі ухвалення цього антиконституційного закону про референдум його можна оскаржити у Конституційному Суді, але історія зі створенням коаліції довела, що це марна справа.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект Закону "Про всеукраїнський референдум", внесений депутатом від Партії регіонів Дмитром ШПЕНОВИМ.

Згідно із законопроектом, предметом всеукраїнського референдуму можуть бути будь-які питання за винятком тих, вирішення яких референдумом не допускається Конституцією України, законами України.

На всеукраїнський референдум можуть виноситися декілька питань з однієї проблеми.

За предметом всеукраїнський референдум може бути: про схвалення нової редакції Конституції України, внесення змін до Конституції України, скасування, втрату чинності чи визнання нечинним закону про внесення змін до Конституції України (конституційний референдум); про зміну території України (ратифікаційний референдум); щодо прийняття чи скасування закону або внесення змін до чинного закону (законодавчий референдум); з будь-якого питання за винятком тих, щодо яких референдум не допускається згідно з Конституцією України (загальний референдум).

Законопроектом передбачається, що Президент проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою, якщо його ініційовано з додержанням встановлених Конституцією та законами України вимог щодо організації і порядку проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою. Результати народного волевиявлення на всеукраїнському референдумі є обов’язковими.

Передбачено, що суб’єктами ініціювання всеукраїнського референдуму є український народ, Верховна Рада України, у випадках та порядку встановленому Конституцією України та цим законопроектом. Суб`єктом призначення (проголошення) є Президент України і Верховна Рада України.

Конституційний референдум щодо внесення змін до розділів І, ІІІ, ХІІІ Конституції України призначається Президентом України за ініціативою Верховної Ради України, з урахуванням вимог частини восьмої статті 22 цього законопроекту.

Ратифікаційний референдум щодо зміни території України призначається Верховною Радою України.

Всеукраїнський референдум за народною ініціативою проголошується Президентом України.

На всеукраїнський референдум за народною ініціативою не може бути винесене (ініційоване) питання про зміну території України.

Президент зобов’язаний проголосити всеукраїнський референдум за народною ініціативою, якщо його питання не порушують вимог Конституції, законів і якщо під вимогою про його проведення підписалося не менш як три мільйони громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи під цією вимогою зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по 100 тисяч підписів у кожній області.