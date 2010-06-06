Яценюк: Янукович зайнятий владою, але вони дістануться і до тих, і до інших

Лідер "Фронту змін" Арсеній Яценюк не збирається вести політичну боротьбу з лідером БЮТ Юлією Тимошенко. В ефірі телеканалу ICTV він зазначив, що політичне поле в Україні неймовірно агресивне і конкурентне.

"З`явився тут Яценюк. Ну, хто ж його пускатиме? Тому з початку, під час виборчої компанії, це були штаби Тимошенко і Януковича, які воювали зі мною. Сьогодні Янукович зайнятий більше владою. Але вони дістануться - і до тих, і до інших", - цитує сайт Подробиці лідера "Фронту змін".

"А Тимошенко, звісно, бореться за своє місце під сонцем. Я не збираюся боротися з Тимошенко. Я дуже ясно хочу це підкреслити. Це не моя справа. Моя справа - говорити з владою, доводити їй, що вона неправа, і примушувати її працювати на країну", - відзначив Яценюк.