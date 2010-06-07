Ківалов за старою звичкою обдурив українців?

Венеціанська комісія на своєму засіданні 4 червня не давала висновку щодо законопроекту, запропонованого Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, про судовий устрій і статус суддів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Києві заявила член Венеціанської комісії (Європейської комісії за демократію через право) Марина СТАВНІЙЧУК.

Вона зауважила, що комісія лише заслухала інформацію про хід судової реформи в Україні, у тому числі інформацію щодо законопроекту Президента, яка надав голова Комітету Верховної Ради з питань правосуддя, народний депутат від Партії регіонів Сергій КІВАЛОВ.

“Жодним чином Венеціанська комісія, взявши до уваги цю інформацію, не обговорювала питання змісту положень відповідного законопроекту, який внесений Президентом України до парламенту і проголосований у першому читанні”, - наголосила вона, зауваживши, що відбулась “певна маніпуляція інформацією” щодо розгляду законопроекту.

М.СТАВНІЙЧУК нагадала, що комісія розглядає проекти лише у тому випадку, якщо є офіційне звернення держави, направлений той чи інший законопроект на експертизу Венеціанської комісії. “Венеціанська комісія ніколи не розглядає законопроекти з політичної точки зору, не розставляє політичні акценти. Комісія завжди працює виключно у правовій площині”, - додала вона.

Член Венеціанської комісії висловила думку, що Україна має проводити судову реформу у тісній співпраці з європейськими структурами, і підтвердила готовність Венеціанської комісії дати експертний висновок щодо прийнятого у першому читанні законопроекту про судовий устрій і статус суддів у разі офіційного звернення України.

Як повідомлося, 3 червня Верховна Рада прийняла в першому читанні президентський проект Закону «Про судовий устрій і статус суддів».

Міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ заявив, що під час розробки законопроекту були враховані усі поради європейських експертів, зокрема Венеціанській комісії.

4 червня голова Комітету ВР з питань правосуддя С.КІВАЛОВ повідомив, що Венеціанська комісія на своєму засіданні схвалила цей законопроект.

За словами С.КІВАЛОВА, члени Венеціанської комісії взяли до уваги інформацію про те, що законопроект розроблений на основі європейських стандартів і він знаменує значну поступку повноважень Президентом України і Верховною Радою України з метою зміцнення незалежності судової влади.