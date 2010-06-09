Телеканали: від імені Нацради складено сумнівний анонімний документ

На “5-му каналі” сумніваються, що Національна рада з питань телебачення та радіомовлення самостійно підготувала заяву про порушення під час підбиття підсумків конкурсу 27 січня 2010 року, в якому „ТВі” та „5-й канал” отримали додаткові частоти мовлення, і заперечує факти, викладені у заяві.

Про це йдеться у переданому УНІАН “5-м каналом” Запереченні на заяву Національної ради.

На телеканалі вважають, що взагалі заява, яка була сьогодні оприлюднена від імені Нацради з телерадіомовлення, такою бути не може.

“Відповідно до Закону України “Про телебачення і радіомовлення” та Закону України “Про Національну раду України” Національна рада України складається з 8 (восьми) членів. На сьогодні призначено лише 3 (три) члени Національної ради”, – йдеться в заперечені.

Крім того, наголошують на “5-му каналі”, перші два пункти результатів службового розслідування майже тотожні адміністративному позову про скасування рішень про видачу ліцензій від 11 лютого 2010 р., поданого ТОВ ТРК “Кіно ТВ” до Окружного адміністративного суду м. Києва, що “ставить під сумнів самостійність підготовки результатів службового розслідування апаратом Національної ради”.

У Заперечені “5-й канал” спростовує всі пункти порушень, викладені в заяві Нацради. Так, серед іншого, наголошується, що безпідставним є посилання на ухвалу Окружного адміністративного суду м. Києва у справі № 2а-16259/09/2670 від 16 грудня 2009 року, як на правову перешкоду в прийнятті рішення про надання частот, оскільки на момент підбиття підсумків конкурсу Національна рада не одержувала офіційно будь-яких вимог, які б набули законної сили, і якими б встановлювались будь-які заборони на проведення засідань. Більше того, ця ухвала Окружного адміністративного суду Києва була визнана незаконною, а тому була скасована Київським апеляційним адмінсудом, який з цього приводу виніс ухвалу від 4 березня 2010 року.

“За будь-яких обставин особа не може бути притягнута до будь-якої відповідальності за невиконання акту, який не відповідав законодавству, і з цього приводу судом постановлена відповідна ухвала”, - йдеться в заяві.

Також на “5-му каналі” наголошують, що посилання на факти проведення 27 січня 2010 року позачергового засідання та прийняття Національною радою рішення за відсутності кворуму є безпідставними та не відповідають дійсним обставинам справи.

Так, на телеканалі стверджують, що 27 січня 2010 року не проводилось позачергове засідання Національної ради, скликане на вимогу трьох членів НР. Згідно з протоколом засідання № 48 від 16.12.2009-27.01.2010, в засіданні, що проводилось 16.12.2009 року, було оголошено перерву, а вже 27.01.2010 року вказане засідання було продовжене.

У Заперечені наголошується, що прийняті 27.01.2010 року рішення були винесені за наявності необхідного кворуму, оскільки законодавство визнає неправомочними ті засідання Національної ради, на яких були присутні менше ніж шість її членів. Проте закон не містить вимог щодо необхідності присутності членів Національної ради в кількості не менше шести осіб під час всього засідання.

Також на “5-му каналі” наголошують, що відповідно до законодавства у випадку, якщо на момент відкриття в засіданні Національної ради були присутніми шість і більше її членів, але в процесі проведення засідання, в тому числі після оголошення перерви, їх кількість зменшилась, це не тягне за собою таких наслідків як визнання засідання неповноважним, адже законодавство таких наслідків не містить.

Певні правові наслідки можуть існувати лише щодо прийняття рішень, адже за відсутності щонайменше п’яти голосів членів Національної ради рішення ради вважатиметься не прийнятим.

Але відкрите з дотриманням необхідного кворуму засідання має бути проведеним Національною радою в передбаченому законодавством порядку, оскільки закон не допускає його автоматичне завершення у зв’язку з недостатністю кворуму.

З доданої до матеріалів справи копії протоколу № 48 від 16.12.2009-27.01.2010 видно, що під час відкриття засідання 16.12.2009 року в ньому були присутні члени Національної ради Андрій МИРОШНІЧЕНКО (головуючий), Юрій ПЛАКСЮК, Оксана ГОЛОВАТЕНКО, Ігор КУРУС, Тетяна ЛЕБЕДЄВА, Віктора ПОНЕДІЛКО, Віталій ШЕВЧЕНКО. Таким чином, на засіданні бути присутні члени Національної ради в кількісному складі, що відповідає Закону.

Після поновлення засідання 27.01.2010 року в засіданні взяли участь шість членів Національної ради, а саме А.МИРОШНІЧЕНКО, Ю.ПЛАКСЮК, В.ПОНЕДІЛКО, Т.ЛЕБЕДЄВА, Тетяна МОКРІДІ, а також В.ШЕВЧЕНКО, який з’явився на засідання із запізненням, що також підтверджується протоколом.

“Тому вести мову про відсутність повноважень у Національної ради для прийняття рішень є безпідставним – питання повноважності засідання перевірялось Національною радою на його початку, коли і було встановлено наявність достатнього кворуму для проведення засідання”, - йдеться в Заперечені.

У документі наголошується, що факти, викладені в більшості пунктів заяви Національної ради щодо зафіксованих порушень під час підбиття підсумків конкурсу 27 січня 2010 року, в якому „ТВі” та „5-й канал” отримали додаткові частоти, взагалі не мають стосунку до порядку проведення конкурсу, підбиття його підсумків та прийняття рішення від 27.01.2010 року, оскільки мали місце після 27.01.2010 року.

З подібною заявою виступив також телеканал ТВі. Зокрема, генеральний директор каналу Микола КНЯЖИЦЬКИЙ також заперечив аргументи Нацради з телерадіомовлення щодо незаконності конкурсу. Більше того, він звернув увагу на те, що заява Нацради, по суті, є анонімним документом.

“Якби під ним стояли підписи членів Нацради, телеканал ТВі подавав би на них до суду за поширення інформації, що не відповідає дійсності”, - наголосив М.КНЯЖИЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Нацрада з телерадіомовлення поширила заяву, в якій наполягала на низці порушень під час конкурсу на отримання додаткових частот.

В одинадцяти пунктах заяви описані конкретні порушення при проведені конкурсу.

Нацрада заявила, що цей конкурс можна вважати незаконним.

“Національна рада з урахуванням викладеного вище та за результатами внутрішнього службового розслідування чітко заявила свою позицію в суді – конкурс проведений непрозоро і з грубими порушеннями чинного законодавства”, – йшлося у заяві.