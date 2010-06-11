«Нафтогаз» за два роки може стати прибутковою компанією

Уряд напрацював низку заходів, реалізація яких дозволить за два роки вийти на беззбиткову роботу НАК «Нафтогаз України».

Як повідомили УНІАН в Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабміну, про це повідомив прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ в інтерв’ю агентству Reuters.

Тоді, за словами глави уряду, у НАК будуть кошти на розвиток - в першу чергу на модернізацію вітчизняної ГТС.

Прем’єр-міністр підкреслив, що налагодження фінансового стану «Нафтогазу» буде зроблено не за рахунок підвищення тарифів для населення. Натомість уряд добиватиметься безумовної платіжної дисципліни від споживачів.

«Хороша динаміка «Нафтогазу» - з дефіциту 45 млрд. грн., який нам залишили, до дефіциту 10 млрд. на кінець поточного року - дає нам право розраховувати на те, що наступного року компанія буде приносити прибуток. Тобто фінансовий план «Нафтогазу» на наступний рік передбачатиме отримання прибутку і направлення цього прибутку на інвестиційну діяльність, а також на сплату податків», - зазначив М.АЗАРОВ.