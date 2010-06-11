Луценко: у Януковича два напрямки діяльності

Колишній міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що одним із головних “досягнень” чинного глави держави Віктора ЯНУКОВИЧА за сто днів його роботи є "цинічне пограбування" малого та середнього бізнесу.

Про це він заявив в інтерв’ю УНІАН.

"За сто днів президентства ЯНУКОВИЧА вималювалися два основних реалістичних напрями його діяльності", - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

"Перше – це нищення малого і середнього бізнесу, відверте і цинічне його пограбування, причому методами продовольчих загонів 1918-1920 років. Обдирають людей, які, попри перепони держави, змогли вижити самі і дати роботу іншим. Результат комуністичного режиму, людина минулої формації АЗАРОВ щиро вважає, що кожен, хто займається бізнесом і не хоче працювати на заводі, - це апріорі злодій, спекулянт. Тож і давить середній клас методично і безжально".

До другого напрямку діяльності команди Віктора ЯНУКОВИЧА Ю.ЛУЦЕНКО відніс максимальне згортання демократичних свобод.

"Ми маємо справу з Президентом, який страшенно боїться власного народу. Я говорю про демонстративне перешкоджання будь-яким, навіть найменшим, демонстраціям протесту. В хід вже пішла навіть фраза “несанкціонований мітинг”, хоча, на відміну від російського аналогу, наша Конституція передбачає не дозвільний формат мітингу, а повідомчий. І так було у попередні роки після 2004-ого. Але сьогодні демонстративно, попри чинне законодавство, нав’язують російську модель нищення будь-яких опозиційних акцій. У цьому ж ряду – тиск і нищення незалежних ЗМІ", - сказав екс-міністр МВС.