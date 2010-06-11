Луценко: у Януковича два напрямки діяльності
Хто не хоче працювати на заводі?
Колишній міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що одним із головних “досягнень” чинного глави держави Віктора ЯНУКОВИЧА за сто днів його роботи є "цинічне пограбування" малого та середнього бізнесу.
Про це він заявив в інтерв’ю УНІАН.
"За сто днів президентства ЯНУКОВИЧА вималювалися два основних реалістичних напрями його діяльності", - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.
"Перше – це нищення малого і середнього бізнесу, відверте і цинічне його пограбування, причому методами продовольчих загонів 1918-1920 років. Обдирають людей, які, попри перепони держави, змогли вижити самі і дати роботу іншим. Результат комуністичного режиму, людина минулої формації АЗАРОВ щиро вважає, що кожен, хто займається бізнесом і не хоче працювати на заводі, - це апріорі злодій, спекулянт. Тож і давить середній клас методично і безжально".
До другого напрямку діяльності команди Віктора ЯНУКОВИЧА Ю.ЛУЦЕНКО відніс максимальне згортання демократичних свобод.
"Ми маємо справу з Президентом, який страшенно боїться власного народу. Я говорю про демонстративне перешкоджання будь-яким, навіть найменшим, демонстраціям протесту. В хід вже пішла навіть фраза “несанкціонований мітинг”, хоча, на відміну від російського аналогу, наша Конституція передбачає не дозвільний формат мітингу, а повідомчий. І так було у попередні роки після 2004-ого. Але сьогодні демонстративно, попри чинне законодавство, нав’язують російську модель нищення будь-яких опозиційних акцій. У цьому ж ряду – тиск і нищення незалежних ЗМІ", - сказав екс-міністр МВС.