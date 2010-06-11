Кортеж Януковича змінив маршрут через снайпера?

Президентський кортеж Віктора Януковича тепер їздить за новим маршрутом. Раніше глава держави добирався з резиденції в «Межигір’я» (с. Нові Петрівці) до свого місця роботи на Банковій через площу Шевченка і далі по вул. Автозаводській. Тепер його возять по паралельній вулиці Богатирській, а далі - Московським проспектом, Набережно-рибальською і через Гаванський міст, пише газета "Сегодня". «Маршрут президента помінявся неділю, тому що була інформація, що на Віктора Федоровича готували замах. А на Богатирській менше будинків, де може сидіти снайпер», — повідомило виданню джерело в президентській адміністрації. Нині Януковича возять через промзону, по шляху його проходження — хлібокомбінат №10, пивзавод «Оболонь», заправки і СТО — раніше ж він їздив через житловий масив. У нового шляху проходження кортежу є й інші плюси — там менше перехресть, отже, менше прилеглих вулиць. Крім того, водії, яким доводиться часто їздити в цьому районі, відзначають, що час, на який перекривають вулицю, скоротився до 2—3 хвилин (раніше було 10—15).