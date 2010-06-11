Верховна Рада «помилувала» Парубія і Гримчака

Верховна Рада України не має наміру позбавляти членів фракції "Наша Україна - Народна самооборона" Юрія ГРИМЧАКА і Андрія ПАРУБІЯ депутатської недоторканності у зв`язку з порушенням стосовно них кримінальної справи, пов`язаної з подіями в парламенті під час ратифікації харківських угод про продовження термінів перебування в Україні Чорноморського флоту Росії.

Як пише сьогодні газета "Коммерсантъ-Украина",напередодні, 10 червня, голова ВР Володимир ЛИТВИН повернув до Генеральної прокуратури відповідне подання.

Видання також повідомляє, що Печерський районний суд Києва вкотре переніс розгляд скарг цих депутатів на порушення стосовно них кримінальної справи.

У Генеральній прокуратурі не виключили можливості повторного звернення до Верховної Ради. Керівник прес-служби ГПУ Юрій БОЙЧЕНКО зазначив, що спочатку в Генпрокуратурі вивчать мотиви, з яких В.ЛИТВИН повернув подання.

Як повідомляв УНІАН, за даними прокуратури Києва, 27 квітня, в день ратифікації Верховною Радою українсько-російської угоди про продовження до 2042 року терміну перебування в Україні Чорноморського флоту РФ народні депутати Ю.ГРИМЧАК і А.ПАРУБІЙ підпалили в сесійному залі димові шашки.

У рамках порушених прокуратурою Києва кримінальних справ за цим фактом генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО направив до парламенту подання про позбавлення Ю.ГРИМЧАКА і А.ПАРУБІЯ депутатської недоторканності.

Депутати оскаржили дії столичної прокуратури в Печерському райсуді Києва.