Зурабов каже, що Україна одержала кредит у ВТБ під досить непогані ставки

Посол Росії в Україні Михайло ЗУРАБОВ допускає, що кредит Україні було виділено Внєшторгбанком Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав сьогодні на прес-конференції.

«Я допускаю. Тому що такі переговори велися останнім часом, що кошти, які надійшли зараз до України, є свого роду бридж-кредитом, виділеним одним із комерційних банків уряду України на період до 6 місяців під досить непогані ставки – 6,7%», - сказав М.ЗУРАБОВ.

При цьому посол не назвав суму виділеного кредиту. Він висловив надію, що Україна зможе повернути кредит за півроку, коли вийде на ринок запозичень.

«Те, що цей кредит видав, наскільки я інформований, Внєшторгбанк, теж є абсолютно нормальним», - сказав М.ЗУРАБОВ, зазначивши, що «знає, що кілька комерційних банків також були зацікавлені видати такий бридж-кредит українському уряду».