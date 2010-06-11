Зурабов хвалиться прогресом у вивченні української мови

Посол Росії в Україні Михайло ЗУРАБОВ відзначає, що він досяг великого прогресу у вивченні української мови.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Мені здається, я за чотири місяці досяг достатньо великого прогресу. Я думаю, що навряд чи на сьогодні може бути сказане щось українською, чого б я не зрозумів, причому, не зрозумів не значення, а не зрозумів би нюансів», - сказав посол.

М.ЗУРАБОВ додав, що на даний момент він намагається точніше визначити, в яких обсягах і за яких обставин українська мова найближчими роками може йому стати у нагоді.

«Я упевнений, що впродовж року я виглядатиму вельми гідно, можете не сумніватися. Я людина наполеглива», - запевнив посол.

На запитання, наскільки важко йому вивчати українську мову, М.ЗУРАБОВ відповів: «Китайська варта семи європейських, арабська – чотирьох європейських, українська для мене варта пів-європейської».