Азаров зібрався до Тбілісі

З приходом до влади нового керівництва України курс на зміцнення добросусідських відносин та розширення співробітництва з Грузією залишається незмінним, заявляє прем‘єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, про це М.АЗАРОВ сказав сьогодні під час зустрічі з міністром закордонних справ Грузії Гріголом ВАШАДЗЕ.

Україна зацікавлена у розширенні двосторонніх відносин з Грузією та активізації співпраці у політичній, торговельно-економічній та гуманітарних сферах, відзначив М.АЗАРОВ.

У свою чергу, міністр закордонних справ Грузії висловив жаль, що засідання двосторонньої комісії з питань торгово-економічних відносин не проводилося з 2005 року.

На це голова уряду України підкреслив, що одним з першочергових завдань є повернення рівня торговельно-економічного співробітництва на докризовий рівень, оскільки приріст двосторонньої торгівлі на 30,9% за перші місяці 2010 року говорить про те, що це завдання є абсолютно реальним до виконання.

М.АЗАРОВ зауважив, що Україна зацікавлена у поглибленні співпраці з Грузією у таких галузях як енергетика, транспорт, металургія, сільське господарство та телекомунікації.

Сторони домовилися восени поточного року провести засідання Українсько-Грузинської міжурядової комісії на рівні прем’єр-міністрів у Тбілісі.