В АП «наказ про стукачів» назвали самодіяльністю київської влади

Адміністрація Президента України не давала жодних доручень про збір будь-якої інформації про суспільно-політичні заходи у навчальних чи будь-яких інших закладах столиці.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби глави держави, оприлюдненому на офіційному сайті Президента.

“У відповідь на заяву Харківської Гельсінської групи стосовно того, що Київська міська державна адміністрація збирає інформацію в школах для надання щоденної оперативної інформації, заявляємо, що Адміністрація Президента України не давала жодних доручень – ані письмових, ані усних - про збір будь-якої інформації про суспільно-політичні заходи в освітянських чи будь-яких інших закладах міста Києва”, - сказано у повідомленні.

“Ініціатива представників київської влади, які займаються питаннями освіти, є недолугою і нікому не потрібною самодіяльністю”, - наголошують у прес-службі Президента.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 червня, сайт Харківської Гельсінської групи з прав людини оприлюднив наказ управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації «Про призначення відповідальних за надання інформації», за яким освітяни мають інформувати владу про всі суспільно-політичні заходи у їхніх установах.

Так, у наказі наголошується, що рішення приймається на виконання доручення Київського міського голови від 2 квітня 2010 року № 30341 щодо “посилення уваги керівництва Адміністрації Президента України до інформації, яка стосується міської влади, підвищення якості інформаційно-аналітичних матеріалів про суспільно-політичні та резонансні події у місті та районах, зокрема надання щоденної оперативної інформації про перебіг у районі”.

Згідно з наказом, призначається конкретна особа, яка має бути відповідальною за надання щоденної інформації по управлінню освіти.

Ця особа має надавати відділу внутрішньої політики держадміністрації на електронну адресу або факсограмою на наступний день після проведення заходів (до 11.00) інформаційно-аналітичні матеріали. Ці матеріали мають місти інформацію про проведення у закладі освіти виховних і культурних заходів, нарад за участю керівника закладу, зустрічей з представниками трудових колективів та громадських об`єднань тощо.

Водночас у столичній мерії УНІАН не змогли оперативно надати текст самого доручення Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, на підставі якого було оприлюднено наказ управління освіти.