Янукович призначив посла України в США

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Олександра МОЦИКА Надзвичайним і Повноважним Послом України в Сполучених Штатах Америки.

Текст відвідного указу від 11 червня оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Довідка УНІАН. 55 річний О.МОЦИК розпочав дипломатичну кар`єру в 1981 році після закінчення Київського університету ім. Тараса Шевченка за спеціальністю юрист-міжнародник, референт-перекладач з англійської мови.

За майже 30-річну кар’єру дипломата працював у МЗС України (в тому числі, заступником та першим заступником міністра), радником Постійного представництва України при ООН в Нью Йорку, послом України в Туреччині, українським представником при Організації Чорноморського Економічного Співробітництва.

З лютого 2006 року працював Надзвичайним та Повноважним Послом України у Польщі.