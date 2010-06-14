Янукович не хоче штовхати нардепів
"Не можна важливі реформи проводити поспіхом"
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що не можна поспіхом ухвалювати закони, що стосуються судової реформи.
Про це Глава держави повідомив в інтерв’ю телеканалу «Інтер», коментуючи можливість ухвалення відповідного законопроекту на наступному пленарному засіданні парламенту.
В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що не можна важливі реформи проводити поспіхом.
«Тим паче, в парламенті штовхати народних депутатів на шлях прискореного прийняття рішень – ні в якому разі не можна», – наголосив Президент.
За його словами, “до подібних питань потрібно підходити зважено, врахувавши точку зору багатьох політичних сил, можливо й громадських організацій”.
«Нам потрібно повернути це питання ближче до людей. Щоб судова система працювала на суспільство, людей, і дійсно була, наскільки це можливо, справедливою», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.