Янукович не хоче штовхати нардепів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що не можна поспіхом ухвалювати закони, що стосуються судової реформи.

Про це Глава держави повідомив в інтерв’ю телеканалу «Інтер», коментуючи можливість ухвалення відповідного законопроекту на наступному пленарному засіданні парламенту.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що не можна важливі реформи проводити поспіхом.

«Тим паче, в парламенті штовхати народних депутатів на шлях прискореного прийняття рішень – ні в якому разі не можна», – наголосив Президент.

За його словами, “до подібних питань потрібно підходити зважено, врахувавши точку зору багатьох політичних сил, можливо й громадських організацій”.

«Нам потрібно повернути це питання ближче до людей. Щоб судова система працювала на суспільство, людей, і дійсно була, наскільки це можливо, справедливою», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.