Біля Верховної Ради скандують «Ходимо, де хочемо»

Учасники акції протесту проти ухвалення законопроекту щодо обмеження прав громадян на мирні зібрання проводять мітинг біля Верховної Ради, де проходить Погоджувальна рада.

Як передає кореспондент УНІАН, вони скандують «Ходимо, де хочемо». Крім того, лунають вигуки «Ганьба!» та «Ні – ухваленню законопроекту».

Певний час двері, через які заходять народні депутати, помічники та журналісти на Грушевського, 18/2, на засідання Погоджувальної ради, були зачинені на ключ. І лише після того, як депутати почали стукати у двері, двері відчинили і з’явився доступ у приміщення.

Як повідомляв УНІАН, громадські організації вимагають від Верховної Ради України не підтримувати у другому читанні проект закону “Про порядок організації і проведення мирних заходів”.