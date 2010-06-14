На Майдані пройшов протест-моб проти законопроекту 2450

Представники низки громадських організацій у Києві на Майдані Незалежності провели акцію протесту проти ухвалення Верховною Радою законопроекту №2450 «Про порядок організації і проведення мирних заходів».

Як передає кореспондент УНІАН, акцію організували і провели громадські організації та студенти з різних вищих навчальних закладів України.

Вони розташувались на Майдані Незалежності, побудувавши слово «ні» і піднявши над головою аркуші з написом «2450».

Після цього учасники акції перебудувались у слово «так» та підняли над головами аркуші з написом «свободі зібрань».

Як повідомили організатори акції протесту, вони виступають за перенесення прийняття цього законопроекту, проведення громадського обговорення та доопрацювання документа.

Громадські організації вважають, що нинішня його редакція містить низку недоліків, зокрема, не відповідає духу статті 39 Конституції України, яка гарантує свободу зібрань, та рішенням Європейського суду з прав людини щодо свободи зібрань.

Учасники заходу висловили побоювання, що прийняття законопроекту призведе до узаконення репресивних методів щодо організаторів та учасників мирних зібрань та надасть надто широкі повноваження органам влади необґрунтовано обмежувати свободу мирних зібрань.

У зверненні, яке було роздано журналістам учасниками акції, йдеться про те, що передбачене законопроектом встановлення чотириденного повідомлення про зібрання унеможливить у багатьох випадках можливість громадськості швидко реагувати на важливі події суспільного значення.

Також учасники акції протесту зазначили, що у законопроекті нечіткими і невизначеними залишаються багато понять, які важко трактувати однозначно, що відкриває можливість різночитання з метою обмеження зібрань.

Вони вважають, що законопроект загалом не визначає права та обов`язки міліції під час проведення мирного зібрання.

Під відкритим звернення громадських організацій до керівництва Верхової Ради та керівників фракцій парламенту підписалися керівники таких громадських організацій, як Інститут «Республіка», Фундація регіональних ініціатив, «Демократичний альянс» та інших, у тому числі з різних регіонів України.

Також організатори акції зазначили, що подібні акції протесту пройшли сьогодні у всіх обласних центрах України на площах біля облдержадміністрацій.