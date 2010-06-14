Литвина змусили підписати бракований закон?

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН підписав і направив на підпис Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ закон, що стосується підвищення акцизів на ряд товарів (6337).

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН повідомив сьогодні під час брифінгу.

Голова ВР зауважив, що під час підпису з’ясувалося, що є різниця вступу в дію термінів підвищення акцизів на деякі товари.

«Разом з тим Міністерство фінансів виходило з того, що потрібно цей документ підписувати, щоб він мав статус закону, а після цього вносити в нього зміни», - сказав він.

В.ЛИТВИН наголосив, що після вступу цього документа в силу доведеться вносити в нього зміни.

«Тому я змушений був його підписати і скерувати на підпис Президенту України», - сказав він.

В той же час В.ЛИТВИН зазначив, що ситуація з даним документом підтверджує, що поспішати при ухваленні таких документів не потрібно.