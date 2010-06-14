Верховна Рада викликала на килим Могильова

Верховна Рада у п’ятницю, 18 червня, заслухає інформацію міністра внутрішніх справ України Анатолія МОГИЛЬОВА щодо розслідування кримінальних справ в сфері порушення прав журналістів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН.

За його словами, відповідна ініціатива надійшла від фракцій БЮТ та НУ-НС, і оскільки в п’ятницю запланована година запитань до уряду, то буде заслухана відповідна інформація А.МОГИЛЬОВА.

За словами В.ЛИТВИНА, свої запитання міністру МВС зможуть поставити як представники опозиції, так і представники коаліції.

Коментуючи ініціативу опозиції щодо внесення в середу питання про відставку А.МОГИЛЬОВА, В.ЛИТВИН спрогнозував, що таку ініціативу підтримають не більше 150-170 народних депутатів.

«Тому в п’ятницю міністр буде мати можливість відповісти на всі запитання», - сказав В.ЛИТВИН.