Азаров: я дивлюся не на плюси, а на мінуси - 50% людей не довіряють

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ занепокоєний тим, що близько 50% населення України не довіряє уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі "Першого національного телеканалу".

"Я б хотів прокоментувати. Ви сказали: досить високий відсоток довіри до уряду, до влади. Я для себе бачу інший бік питання - 50% людей не довіряють. Я завжди дивлюся не на плюси, а на мінуси. Виходить, ми щось десь незрозуміло говоримо, якщо 50% - а це багато - нам не вірять", - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому прем`єр зазначив, що уряду необхідно добиватися, щоб усі громадяни країни йому довіряли.