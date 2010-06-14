Ванникова стверджує, що Ющенко був, є і буде

Партія «Наша Україна» не змінюватиме свого лідера Віктора ЮЩЕНКА.

Про це УНІАН заявила речник В.ЮЩЕНКА Ірина ВАННИКОВА.

“Віктор Андрійович був, є і залишиться лідером партії. І це доконаний факт”, - наголосила вона.

І.ВАННИКОВА підкреслила, що все інше є лише нічим не підтвердженими чутками, в тому числі й інформація про те, що партію нібито може очолити екс-керівник СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

Водночас, за її словами, В.ЮЩЕНКО дуже цінує свою команду, яка працювала з ним раніше, і зацікавлений у тому, щоб вона брала активну участь у розбудові партії. Так само лідер “Нашої України” зацікавлений в залучені до процесу оновлення партії громадських рухів, молодіжних організацій, додала І.ВАННИКОВА.

Як повідомляв УНІАН, газета «Дзеркало тижня» (№22 (802) від 12-18 червня) написала, що екс-голова СБУ, координатор Громадянської ініціативи “Оновлення країни” В.НАЛИВАЙЧЕНКО найближчим часом може очолити партію "Наша Україна".

В сьогоднішньому числі газети «КоммерсантЪ-Украина» містилась інформація, що зміна лідера партії «Наша Україна» може статися у липні-серпні на черговому з`їзді політичної сили.