Експерт не бачить в країні політичної еліти

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ прогнозує, що на майбутніх місцевих виборах, і зокрема, до Київської міської ради, розгорнеться жорстка боротьба між політичними інтересами нинішньої влади і опозиції. Водночас, такі нові політичні проекти, як «зелені» чи «Комунальний фронт», незважаючи на свою нечисленність, виконуватимуть стабілізаційні функції і переводитимуть дискусію в продуктивне русло.

Про це говориться в коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО, переданому агентству УНІАН.

За словами експерта, представники таких нових проектів «навряд чи претендуватимуть на розподіл землі чи залишків підприємств – їх цікавитимуть лише прикладні питання комунальної реформи, екологічної безпеки».

На думку Р.ГОЛОБУЦЬКОГО, головним наслідком політичної кризи в країні є саме нездатність політичної еліти вчасно виходити з виборчого процесу і займатися практичною діяльністю.

«У країні немає політичної еліти - в повному розумінні цього слова. Для підприємців чи професійних політиків партійний рух розцінюється лише як шлях до влади, без розуміння їхньої функції в цій владі. Тому поява нових проектів здатна змінити систему комунікації всередині політикуму, а також підвищити рівень відповідальності влади і опозиції перед виборцем», - вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.