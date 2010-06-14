Томенко побачив «символізм» у діях ПР

Опозиція наполягатиме, щоб законопроект «Про всеукраїнський референдум», прийнятий у першому читанні, був приведений у відповідність до Конституції.

Про це заявив сьогодні заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО, повідомили УНІАН у його прес-службі.

Віце-спікер відзначив, що «це символічно, що напередодні Дня Конституції, який є національним святом, Партія регіонів вирішила ліквідувати конституційну процедуру внесення змін до Конституції».

М.ТОМЕНКО повідомив, що до ІІ читання ним було подано низку змін до проекту закону України «Про всеукраїнський референдум» (р.н. 6278), які приводять даний законопроект у відповідність з Основним Законом України.

Зокрема, М.ТОМЕНКО пропонує в 1 пункті 3 частини статті 3 «предмет всеукраїнського референдуму» зазначити, що «за предметом всеукраїнський референдум може бути: про затвердження законопроекту про внесення змін до Конституції України (конституційний референдум)». Це формулювання пропонується взамін проголосованого: «за предметом всеукраїнський референдум може бути: про схвалення нової редакції Конституції України, внесення змін до Конституції України, скасування, втрату чинності чи визнання нечинним закону про внесення змін до Конституції України (конституційний референдум)».

Окрім того, віце-спікер пропонує виключити статтю 16, якою регламентується проведення всеукраїнського референдуму щодо схвалення нової редакції Конституції України, внесення змін до Конституції України, скасування, втрату чинності чи визнання нечинним закону про внесення змін до Конституції України.

М.ТОМЕНКО нагадав, що свого часу, будучи в опозиції, відомі політики Партії регіонів виступали проти спроб оточення Віктора ЮЩЕНКА змінити Конституцію на референдумі в обхід парламенту.

«Зміни до Конституції неможливо ухвалити в обхід парламенту, а базові, світоглядні статті, такі, як розділ «загальні засади», не може прийняти парламент без затвердження суспільством на всеукраїнському референдумі», - зазначив М.ТОМЕНКО. «Це якраз той баланс між владою та суспільством, який може гарантувати недопущення повернення в Україну авторитарного чи тоталітарного режиму. Неприпустимо, прикриваючись референдумом, змінювати Конституцію під нову владу», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, ВР 3 червня прийняла в першому читанні проект закону "Про всеукраїнський референдум".

Сьогодні, 14 червня, голова ВР Володимир ЛИТВИН спрогнозував, що ВР розгляне у другому читанні проект закону про всеукраїнський референдум з 2 по 9 липня.