БЮТ: зміни до законопроекту 2450 повністю вихолостили його зміст

БЮТ не голосуватиме у другому читанні за законопроект 2450 у вихолощеному від демократичних норм вигляді.

Про це, як повідомляє офіційний сайт БЮТ, заявив народний депутат Лев Бірюк.

«Закон до 2-го читання зазнав таких змін, які повністю вихолостили його зміст, який закладався при підготовці цього законопроекту з самого початку. Зараз той законопроект, за який хоче голосувати більшість, не має нічого спільного з тим, який був ініційований Блоком Юлії Тимошенко», - сказав він.

Бірюк наголосив, що люди мають закріплені Конституцією права збиратися для вираження свого протесту де завгодно і коли завгодно, і ніхто не має права обмежувати людей у цьому.

«Позиція Блоку Юлії Тимошенко однозначна: ця країна належить людям, і жодна влада не може обмежувати чи позбавляти громадян права відкрито висловлювати свою думку, відстоювати свої права і проводити мирні зібрання. Саме тому і писався закон, щоб закріпити ці права. Однак зараз він радикально змінений. Тому, лише за умови прийняття поправок нашої фракції – ми будемо за нього голосувати», - підкреслив БЮТівець.