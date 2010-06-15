Із заступника Дубини взяли підписку про невиїзд

З колишнього першого заступника глави НАК "Нафтогаз України" Ігоря Діденка взято підписку про невиїзд.

Про це повідомляють джерела "Української правди".

Перед цим він був допитаний у Службі безпеки України.

По суті, Діденко став головним фігурантом справи про завдання збитків Україні за результатами розгляду позову "РосУкрЕнерго" в Стокгольмському арбітражі.

Діденко обіймав посаду першого заступника глави НАК "Нафтогаз України" за часів уряду Юлії Тимошенко. Він виконував обов`язки голови "Нафтогазу", поки колишній керівник НАКу Олег Дубина перебував на лікарняному.

Минулого тижня чинний глава СБУ Валерій Хорошковський повідомив про відкриття справи за фактом нанесення збитків державі Україна у зв`язку з рішенням Стокгольмського арбітражу.

"Нанесений збиток полягає у тому, що Україна (за рішенням суду) має повернути РосУкрЕнерго додаткові обсяги газу у вигляді штрафних санкцій", - пояснив Хорошковський.

Як відомо, РУЕ та "Нафтогаз" сперечалися за право володіння 11 млрд. куб. м газу. Стокгольмський суд пристав на бік "РосУкрЕнерго" - газового посередника, співвласниками якого є російський "Газпром" та український бізнесмен Дмитро Фірташ