Азаров обіцяє розповісти все, що можна, про кредит від Путіна

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ пообіцяв найближчим часом роз`яснити ситуацію щодо отримання Україною кредиту у розмірі 2 млрд. дол. від російського “Внешторгбанку”.

Таку обіцянку М.АЗАРОВ дав, відповідаючи на прохання кореспондента УНІАН роз`яснити ситуацію щодо факту виділення Україні російським “Внешторгбанком” зазначених коштів.

«Я повернуся до України і розповім, добре?.. Тим паче, що тут ніякої таємниці немає. А є просто певні умови конфіденційності, яких завжди дотримуються, коли держава виходить на фінансові ринки. До остаточного завершення операції - інформація не розголошується. І ви про це чудово знаєте. Але в рамках того, що можна сказати, ми, звичайно, скажемо», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на джерело в уряді, кредитні кошти ВТБ у розмірі 2 млрд. дол. на рахунки Міністерства фінансів вже надійшли. Причому, кредитний договір ніяк не пов`язаний з виділенням коштів на добудову реакторів Хмельницької АЕС.

У свою чергу, віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО не спростував цю інформацію, проте відзначив, що не може поки надати детальну інформацію як про факт виділення кредиту, так і про його умови.