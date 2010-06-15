Симоненко про заяву Єханурова: знаєте, скільки в парламенті "качок"...

Лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО називає «качкою» заяви про те, що до коаліції можуть увійти депутати від «Нашої України», натомість з неї буде виключена фракція КПУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам.

«У нас є всі підстави говорити, що коаліція сьогодні працює і виконує ті зобов’язання, які вона брала на себе», - сказав він.

За словами П.СИМОНЕНКА, заява члена партії «Наша Україна» Юрія ЄХАНУРОВА є його окремою думкою, і сьогодні взагалі немає ніяких підстав звертати увагу на цю думку. «Коли будуть підстави, тоді і будемо говорити… Але ви, як журналісти, знаєте, скільки в парламенті «літає качок», - сказав він.