Тимошенко порадила Верховній Раді, як увійти в правильну історію

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що фракція БЮТ у Верховній Раді внесе на розгляд парламенту законопроект щодо виключення обмежень на проведення масових акцій.

Як повідомляється на офіційному сайті Ю.ТИМОШЕНКО, про це лідер БЮТ заявила сьогодні на прес-конференції у Чернівцях.

"Наша політична сила за моїм дорученням вносить законопроект про те, що всі акції непокори, всі акції волевиявлення людей, громадських організацій, політичних сил мусять проводитися без будь-якого обмеження, там, де вони хочуть провести цю акцію, і без будь-якого попередження влади", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер БЮТ також спростувала звинувачення, що всі законодавчі обмеження на проведення масових акцій були розроблені її урядом.

"Враховуючи, що зараз вся пропагандистська машина ЯНУКОВИЧА повернулася на те, що це нібито мій уряд, який я очолювала, сформував такий законопроект, який сьогодні обмежує проведення акцій громадськими організаціями, політичними силами і так далі, я хочу категорично це заперечити. У першу чергу, на засіданні уряду приймався той законопроект, який дозволяє проведення спонтанних акцій за будь-яких умов, у будь-якому місці, без будь-якого попередження влади", - підкреслила вона.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що виступає проти попередження про проведення масових акцій. "Я категорично не поділяю положення будь-яких законів, які примушують людей, які хочуть зібратися на акції, заздалегідь попереджати владу, за чотири дні, за п’ять днів, за три дні, за два дні… Це, по суті, - дати владі сигнал чинити опір", - вважає лідер БЮТ.

Вона нагадала, що за часів її прем’єрства обмеження не торкнулися жодної масової акції. "Ніхто не може мені закинути, що акції, які проводилися біля уряду, проводилися к тому числі за участі Партії регіонів, акції, які проводилися у той час, коли я приїжджала в будь-яку область, ще будучи прем’єр-міністром, що хоч одна акція була обмежена у своїй можливості бути проведеною", - уточнила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО переконана, що парламент має підтримати прагнення суспільства до висловлення своєї публічної позиції. "Якщо парламент України дійсно хоче увійти в правильну історію, то йому зараз потрібно приймати дуже лаконічну позицію: будь-які акції, які хочуть громадяни, в будь-якому місці - і влада мусить приходити і слухати людей", - заявила лідер БЮТ.

За її словами, фракція БЮТ не підтримуватиме законопроект щодо обмеження права громадян на проведення масових акцій.

"А ці провокації, які зараз робляться замовними каналами телебачення і замовними засобами масової інформації, що нібито наш блок буде підтримувати якісь обмеження чи голосувати чи буде якимось учасником розробки таких законопроектів, я хочу все це публічно спростувати", - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.