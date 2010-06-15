Претендентам на держпосади телефонує «зграя осіб» і просить грошей?

Служба безпеки України розслідує факти незаконного вимагання грошей від кандидатів на державні посади за призначення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ повідомив на зустрічі з журналістами - представниками рух «Стоп цензурі!»

Зокрема, В.ХОРОШКОВСЬКИЙ відзначив, що сьогодні в Україні з`явилася «зграя осіб», яка телефонує тим чи іншим претендентам на посаду і, представляючись посадовцями, просить фінансову винагороду за це призначення.

«Ми їх сьогодні визначаємо. Однак не всі вони адекватні», - сказав керівник СБУ.