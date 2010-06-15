Претендентам на держпосади телефонує «зграя осіб» і просить грошей?
18:29, 15 червня 2010Політика
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Шеф СБУ: не всі вони адекватні
Служба безпеки України розслідує факти незаконного вимагання грошей від кандидатів на державні посади за призначення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ повідомив на зустрічі з журналістами - представниками рух «Стоп цензурі!»
Зокрема, В.ХОРОШКОВСЬКИЙ відзначив, що сьогодні в Україні з`явилася «зграя осіб», яка телефонує тим чи іншим претендентам на посаду і, представляючись посадовцями, просить фінансову винагороду за це призначення.
«Ми їх сьогодні визначаємо. Однак не всі вони адекватні», - сказав керівник СБУ.
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