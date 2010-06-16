Комітет захисту українських журналістів пікетуватиме Верховну Раду

Комітет захисту українських журналістів 18 червня з 9 год. 30 хв. до 12 год. буде проводити пікетування приміщення Верховної Ради України.

Мета пікетування - вимога передати слідство у справі за замахом на життя редактора "Коломийського вісника" Василя Дем`яніва і у справі за замахом на життя директора Львівського підприємства "Радіоорганізація Львівська жінка" (м. Нововолинськ) Ігоря Желізка у відання центрального апарату МВС України та взяття їх під особистий контроль Міністра внутрішніх справ та Генерального прокурора України.

Контактні телефони: 490-30-92, 067-67-62-132.