Комітет захисту українських журналістів пікетуватиме Верховну Раду

18:01, 16 червня 2010
Політика
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Комітет захисту українських журналістів  18 червня з  9 год. 30 хв. до 12 год.  буде проводити пікетування приміщення Верховної Ради України.

Мета пікетування - вимога передати слідство у справі  за замахом на життя редактора "Коломийського вісника" Василя Дем`яніва  і у справі за замахом на життя  директора Львівського підприємства "Радіоорганізація Львівська жінка"  (м. Нововолинськ) Ігоря Желізка у відання центрального апарату МВС України та взяття  їх  під особистий контроль Міністра внутрішніх справ та Генерального прокурора України.

Контактні телефони:  490-30-92, 067-67-62-132.

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