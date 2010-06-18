У Стокгольмському суді адвокати Фірташа і Нафтогазу грали в одні ворота?

Одразу ж після приходу до влади Президента Віктора ЯНУКОВИЧА та нового уряду НАК “Нафтогаз України” відмовилась від послуг авторитетної юридичної фірми Magisters, яка захищала інтереси держави в Стокгольмському арбітражному суді за позовом компанії “РосУкрЕнерго”.

Про це пише тижневик “Фокус”.

Видання пише, що після відмови від послуг юристів Magisters, справа була передана власній юридичній службі “Нафтогазу”.

При цьому, джерела видання повідомили, що коли судді Стокгольмського арбітражу почали отримувати лише докази адвокатів РУЕ, а адвокати “Нафтогазу” мовчали, то у них просто не залишалося вибору, і вони прийняли рішення на користь “РосУкрЕнерго”.

“Вони прийняли єдине можливе рішення в суперечці, в якій обидві сторони фактично грали в одні ворота”, - вважає джерело “Фокусу”, близьке до Міністерства палива та енергетики.

У зв’язку із цим видання також нагадує, що нинішній голова правління “Нафтогазу” Євген БАКУЛІН вважається людиною міністра палива та енергетики Юрія БОЙКА.

“Тому нинішня риторика БОЙКА – це публічна гра. Все це не могло відбуватися без його відома, як і без відома ЯНУКОВИЧА”, - додає джерело.

Водночас представники юридичної фірми Magisters у коментарі УНІАН сказали, що у даний час не співпрацюють із “Нафтогазом”.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Стокгольмський арбітражний трибунал зобов`язав НАК «Нафтогаз України» повернути “РосУкрЕнерго” 11 млрд. куб. м газу. Цей обсяг газу був вилучений «Нафтогазом» у “РосУкрЕнерго” у 2009 році як компенсація після того як унаслідок підписання прямого контракту між НАК і «Газпромом» у січні 2009 року “РосУкрЕнерго” було виключене зі схеми постачання газу в Україну і за її межі. Це було зроблено за узгодженням з «Газпромом», який володіє 50% акцій “РосУкрЕнерго”.

До того ж 8 червня Стокгольмський арбітражний трибунал ухвалив, що “РосУкрЕнерго” одержить від «Нафтогазу» додатковий обсяг газу у розмірі 1,1 млрд. куб. м газу як неустойку за порушення умов контракту.

Дане рішення є наступним після раніше ухваленого Стокгольмським арбітражним судом рішення від 30 березня 2010 року про відшкодування “РосУкрЕнерго” близько 200 млн. доларів за різні порушення «Нафтогазом» умов контрактів на постачання, транзиту й зберігання газу.