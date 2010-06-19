Політолог: регіонали нарешті зрозуміли, що їм не варто зволікати

Директор Інституту проблем управління ім. Горшеніна Володимир ФЕСЕНКО вважає, що для Партії регіонів дата проведення місцевих виборів 31 жовтня є вигідною.

Про це він сказав на прес-конференції в п’ятницю.

“Саме для них вигідна дата 31 жовтня. “Регіонали” нарешті зрозуміли, що їм не варто зволікати з датою місцевих виборів поки у них є позитивна рейтингова тенденція”, - сказав він.

В.ФЕСЕНКО також відзначив, що на сьогодні для Партії регіонів ситуація є позитивною, оскільки немає кризи в соціально-економічній сфері. Крім того, на тлі падіння довіри до опозиції у Партії регіонів також більш приваблива ситуація. Водночас він зауважив, що рейтинг “регіоналів” буде падати восени, “але не дуже сильно”, вони все одно зберігатимуть провідні позиції в рейтингових перегонах.

За його словами, опозиція навпаки сподівається, що якщо буде тенденція падіння рейтингу Партії регіонів, особливо після початку реформ, які завжди є болісними, то вони можуть скористатися цією ситуацією і підняти свої рейтинги.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня під час зустрічі з журналістами глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН заявив, що вибори до місцевих органів влади відбудуться 31 жовтня 2010 року за новим законом.

17 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сказав, що вважає за доцільне провести вибори до місцевих органів самоврядування за змішаною системою 31 жовтня 2010 року.