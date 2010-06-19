Третьяков пропонує розпустити фракцію НУ-НС

Заступник голови фракції блоку "Наша Україна - Народна самооборона" Олександр ТРЕТЬЯКОВ виступає за розпуск фракції НУ-НС.

Про це він сказав у коментарі для «Дзеркала тижня» (№ 23 (803) 19 - 25 червня 2010 року).

«Я пропонував і пропоную розпустити фракцію «НУ-НС». Хто хоче, хай вливається в БЮТ, хто хоче - хай приєднується до фракцій коаліції, а той, хто залишиться і створить опозиційну фракцію, - матиме можливість працювати в парламенті серед однодумців, проводячи єдину політику і злагоджено голосуючи», - заявив депутат.

До того ж, він підкреслив, що розформування парламентської фракції НУ-НС допоможе зорієнтуватися і українським виборцям.

«Виборці отримають ясність, бо на одному ефірі не опонуватимуть один одному «нунсівець від коаліції» і «нунсівець від опозиції». Втім, ясність потрібна не тільки виборцям, але і нам самим», - констатував О.ТРЕТЬЯКОВ.