Губернатор: треба розігріти мізки, щоб виконувати завдання Януковича

Голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайло ВИШИВАНЮК ініціює переатестацію працівників ОДА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на колегії Івано-Франківської облдержадміністрації.

За словами губернатора, з врахуванням того, що перед нами стоять абсолютно нові завдання, абсолютно нові підходи, «приймаємо сьогодні рішення на колегії про переатестацію наших службовців, нашого апарату». Він доручив з 1 липня розпочати переатестацію працівників головних управлінь з питань туризму, євроінтеграції, зовнішньоекономічних зв’язків та інвестицій, економіки, промисловості та розвитку інфраструктури, агропромислового комплексу.

«Вимога до цих управлінь - професійна підготовка, володіння інформаційними технологіями, знання двох іноземних мов», - наголосив М.ВИШИВАНЮК. За його словами, решта управлінь облдержадміністрації пройдуть таку переатестацію з 1 лютого 2011 р.

Керівник області вважає, що «треба трошки розігріти наші мізки і направити на навчання, на поновлення знань». «І тоді зможемо виконувати економічні реформи, тоді ми зможемо виконувати ті завдання, які ставить перед нами Президент, - зауважив він. - Із старим багажем нам ці речі не вирішити і не підняти. Це – вимога часу».

Він також доручив оргвідділу ОДА відновити роботу обласної та районних молодіжних адміністрацій, ради молоді. «Це наш великий резерв кадрів», - наголосив керівник області.