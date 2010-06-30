Наливайченко побачив у ВР картельну змову

Проект закону про місцеві вибори позбавляє громадян можливості оновити владу. Про це заявив координатор Громадської ініціативи «Оновлення країни» Валентин Наливайченко під час прес-конференції в Запоріжжі.

«Це своєрідна картельна змова. Учасники картелю, які зараз представлені в парламенті і які вже 17 років не змінюються, вирішили зробити так, щоб цей картель існував вічно. Вони намагаються заблокувати участь нових політичних сил у виборах, побоюючись втратити владу», - сказав Наливайченко.

Він також критично оцінив відсутність механізму самовисування. «Ми проти позбавлення громадян права на самовисування. Не треба встановлювати в цьому штучної партійної монополії. Партії мають довести свою перевагу людям над самовисуванцями якістю своєї роботи, а не через привілеї», - переконаний координатор «Оновлення країни».

Він наголосив, що вимога висування кандидатів лише від партій - це відверта неповага до понад 40% громадян, які, за даними соціологічних опитувань, не підтримують жодну з представлених у владі і парламенті політичних сил.