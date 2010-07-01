Експерт: Горбаль зіткнувся з саботажем на Львівщині
Скільки ПР візьме на виборах?
Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ прогнозує, що на найближчих виборах до місцевих органів влади Партія регіонів може взяти від 30% на Заході України до 70% у Криму.
Про це йдеться в коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО, переданому агентству УНІАН.
При цьому експерт заявляє, що завданням для губернаторів на майбутніх виборах є отримання більшості в місцевих радах.
«Партія регіонів збудувала жорстку центральну вертикаль влади, на черзі - місцева влада. Губернаторам поставлено завдання: одержати більшість у місцевих радах усіх рівнів, що практично означає добитися на виборах показника в 60-70%», - зазначив О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.
Водночас, за його словами, проти деяких губернаторів розгорнено «чорні» піар-кампанії, чиниться протидія з боку місцевих еліт, саботуються вказівки тощо.
«Найбільш серйозний місцевий опір відбувається на Заході України, де електоральна підтримка Партії регіонів традиційно слабка. Зокрема, голові Львівської ОДА Василю ГОРБАЛЮ довелося відстоювати команду з київських однодумців, долаючи опір і саботаж усередині регіону. І якщо в Криму, де підтримка «регіоналів» сильна, на виборах мають намір боротися за 70% результат, то на Львівщині великим успіхом був би показник у 30-40%», - вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.