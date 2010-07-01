Експерт: Горбаль зіткнувся з саботажем на Львівщині

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ прогнозує, що на найближчих виборах до місцевих органів влади Партія регіонів може взяти від 30% на Заході України до 70% у Криму.

Про це йдеться в коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО, переданому агентству УНІАН.

При цьому експерт заявляє, що завданням для губернаторів на майбутніх виборах є отримання більшості в місцевих радах.

«Партія регіонів збудувала жорстку центральну вертикаль влади, на черзі - місцева влада. Губернаторам поставлено завдання: одержати більшість у місцевих радах усіх рівнів, що практично означає добитися на виборах показника в 60-70%», - зазначив О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

Водночас, за його словами, проти деяких губернаторів розгорнено «чорні» піар-кампанії, чиниться протидія з боку місцевих еліт, саботуються вказівки тощо.

«Найбільш серйозний місцевий опір відбувається на Заході України, де електоральна підтримка Партії регіонів традиційно слабка. Зокрема, голові Львівської ОДА Василю ГОРБАЛЮ довелося відстоювати команду з київських однодумців, долаючи опір і саботаж усередині регіону. І якщо в Криму, де підтримка «регіоналів» сильна, на виборах мають намір боротися за 70% результат, то на Львівщині великим успіхом був би показник у 30-40%», - вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.