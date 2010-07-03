Скандал навколо Ланге: Грищенко дорікне Німеччині тисячами українців?

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО у понеділок, 5 липня, обговорить зі своїм німецьким колегою Гідо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ «прикрий інцидент» з керівником українського представництва фонду Конрада Аденауера Ніко ЛАНГЕ.

Про це міністр повідомив у прямому ефірі програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер» у п’ятницю ввечері.

«У понеділок я буду в Німеччині, я буду зустрічатись зі своїм колегою – міністром закордонних справ. Те, що я говорю тут, я скажу там. Я вислухаю, звичайно, аргументи і тієї сторони. Ми будемо зустрічатись і з депутатами Бундестагу. Це потрібно обговорювати. Ми не та країна, яка лише вислуховує думки з-за кордону», - наголосив К.ГРИЩЕНКО. За його словами, Україна веде діалог з тими, хто хоче зрозуміти, які процеси відбуваються у нашій країні. «Вони не є простими, але будуються на одному – ми будуємо не демократію за підказками ззовні, ми вислуховуємо рецепти, пропозиції, які надходять, ми вивчаємо досвід країн», - зауважив міністр.

Говорячи безпосередньо про ситуацію, що виникла з німецьким експертом в аеропорту “Бориспіль”, К.ГРИЩЕНКО назвав це прикрим інцидентом.

«Дійсно, сидіти в аеропорту, як тисячам наших громадян доводиться у німецьких аеропортах сидіти, поки там з’ясовують, які до них мають претензії, завжди неприємно», - зауважив міністр.

Водночас, підкреслив К.ГРИЩЕНКО, пересічні українські громадяни не можуть розраховувати на такий резонанс. «Але їх тисячі, і вони інколи не знають, яким чином їм звернутися за допомогою. Ми намагаємося, але не завжди у нас виходить діалог з владою як цієї (Німеччини), так і інших держав», - наголосив він.

За словами К.ГРИЩЕНКА, «цю сторінку ми перегорнули» і Україна має продовжувати співпрацю з неурядовими організаціями, вести з ними діалог, побудований на принципах демократії та взаємної поваги.

Міністр підкреслив, що Україна цінує допомогу, яку надають їй іноземні неурядові організації по встановленню демократії, розповсюдженню об’єктивної інформації про процеси, які відбуваються у країні та за її межами.

«Ми також цінуємо, що в багатьох випадках люди це роблять жертовно. Вони їдуть у країну, яку вони, тільки прибуваючи у Київ, починають пізнавати, тільки тут вони усвідомлюють, що, мабуть, і кухня інша, і багато чого відрізняється у ментальності людей, з якими вони спілкуються. Ми цінуємо ці зусилля», - наголосив міністр.

Також, за словами К.ГРИЩЕНКА, Україна цінує і фінансування різноманітних, у тому числі політичних проектів в Україні. «Ці кошти здебільшого йдуть на благородні цілі, але я думаю, що кожна держава має уважно слідкувати за тим, щоб ця допомога не перетворювалась у менторство і намагання нав’язати свою власну думку там, де цю думку мають формувати», - наголосив міністр, зауваживши, що це дуже «тонка річ».

Він повідомив, що за його дорученням у Міністерстві закордонних справ України відбулись зустрічі з послами чотирьох країн, де українська сторона довела свою думку, що було б бажано, аби в Україні етична складова процесу надання неурядовими структурами допомоги не відрізнялась від стандартів інших країн, зокрема Сполучених Штатів Америки.

Як повідомляв УНІАН, 26 червня керівника українського представництва німецького Фонду Конрада Аденауера Н.ЛАНГЕ впродовж 10 годин в аеропорту «Бориспіль» не пропускали в Україну.

30 червня заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН заявила, що служби, які не пропускали в Україну Н.ЛАНГЕ, мали дуже серйозну аргументацію щодо своїх дій.

27 травня у своїй аналітичній статті «Перші 100 днів після зміни влади в Україні: авторитарні тенденції і зближення з Росією», розміщеній на офіційному сайті представництва в Україні фонду, Н.ЛАНГЕ критично оцінив дії команди нового Президента Віктора ЯНУКОВИЧА і зміни в Україні, які відбулися після його приходу до влади.