Супутниковий інтернет-сервіс Starlink, що належить Ілону Маску, відновив роботу для більшості користувачів після тимчасового збою у понеділок, 15 вересня, повідомляє The Guardian.
Раніше на сайті Starlink з’явилося повідомлення про технічні проблеми без додаткових деталей:
"Starlink наразі зазнає перебоїв у роботі. Наша команда розслідує проблему".
Збій торкнувся всієї лінії фронту війни з Росією, починаючи з 07:28 за київським часом. Українські війська значною мірою залежать від терміналів Starlink для бойового зв’язку та операцій з безпілотниками. На даний момент в Україні працює понад 50 000 таких терміналів.
Глобальний збій Starlink на фронті
Вранці 15 вересня сервіс, який активно використовується українськими військовими для координації дій та управління безпілотниками, тимчасово вийшов з ладу на всій передовій. Деталі щодо причин перебоїв наразі не повідомляються.
Збій тривав близько години. О 8:02 "Мадяр" уточнив, що супутниковий звʼязок поступово відновлюється. Повторився глобальний збій на SpaceX.