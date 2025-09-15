Українські війська значною мірою залежать від терміналів Starlink для бойового зв’язку та операцій з безпілотниками.

Супутниковий інтернет-сервіс Starlink, що належить Ілону Маску, відновив роботу для більшості користувачів після тимчасового збою у понеділок, 15 вересня, повідомляє The Guardian.

Раніше на сайті Starlink з’явилося повідомлення про технічні проблеми без додаткових деталей:

"Starlink наразі зазнає перебоїв у роботі. Наша команда розслідує проблему".

Збій торкнувся всієї лінії фронту війни з Росією, починаючи з 07:28 за київським часом. Українські війська значною мірою залежать від терміналів Starlink для бойового зв’язку та операцій з безпілотниками. На даний момент в Україні працює понад 50 000 таких терміналів.

Глобальний збій Starlink на фронті

Вранці 15 вересня сервіс, який активно використовується українськими військовими для координації дій та управління безпілотниками, тимчасово вийшов з ладу на всій передовій. Деталі щодо причин перебоїв наразі не повідомляються.

Збій тривав близько години. О 8:02 "Мадяр" уточнив, що супутниковий звʼязок поступово відновлюється. Повторився глобальний збій на SpaceX.

