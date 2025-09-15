Але навіть відраховані студенти можуть зберегти за собою право на відстрочку.

Студентів-першокурсників, які протягом 10 робочих днів з початку навчального року не приступили до навчання, будуть відраховувати з українських вишів. Про це УНІАН розповів заступник декана факультету кібернетики з наукової та міжнародної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка Дмитро Затула.

"Це передбачено договором чи контрактом про навчання, що вони повинні приступити до навчання протягом 10 навчальних днів. Тобто перші два тижні. Якщо вони не з'являються, то договір просто припиняє свою чинність, а значить їх змушені відрахувати", – пояснює Затула в розмові з УНІАН.

Якщо студент вже з’явився на пари, його майже гарантовано не відрахують до першої сесії. Причому виші будуть намагатися розглядати кожне питання в індивідуальному порядку.

"Ми, як викладачі, маємо розуміти, що несемо відповідальність, моральну хоча б, за те, що ця людина буде підлягати мобілізації. Тому ми намагаємося зважити всі "за" та "проти"", – продовжує Затула.

При цьому студенти мають принаймні виказувати бажання до навчання, навіть якщо освітня програма для них виявиться заскладною.

"Є кардинально інші випадки, коли студент систематично не відвідує заняття. Причому навіть відомо, що він чи вона ніде не працює. Вони живуть своїм життям – чому ми маємо тримати цих людей?" – констатує заступник декана.

Як не втратити право на відстрочку від мобілізації студенту

Якщо студент вперше вступив на перший курс на денну форму навчання, він автоматично отримує відстрочку від мобілізації на весь термін здобуття освіти. У разі відрахування з виші, він це право втрачає.

Затула пояснює, як працює ця система. Спочатку деканат готує проект наказу на відрахування. Цей наказ підписується по університету через електронну систему.

"І за результатами того, що є підписаний наказ, відповідальні за ЄДЕБО (Єдину державну електронну базу з питань освіти, - УНІАН) на структурних підрозділах вносять відповідну інформацію. Там ставлять галочку: навчання припинено, з якої причини. Ця інформація відображається в єдиній базі", – каже заступник декана, додаючи, що ТЦК бачать ці дані.

І так само відбувається з викладачами.

"Щойно хтось припинив свої договірні зобов'язання із університетом – ця інформація миттєво до них (ТЦК, - УНІАН) потрапляє. Бували випадки, коли повістку на наступний день отримував такий викладач. Я думаю, за цим слідкують", – продовжує Затула.

Водночас, студент може зберегти право на відстрочку, якщо вчасно поновиться на те саме місце навчання.

"За правилами військового обліку потрібно зберігати послідовність навчання. Тобто якщо вперше кудись вступив на рівень бакалавра, то треба закінчити цей рівень на тому ж місці, в тому ж виші, на тій же спеціальності, куди вступав. З того моменту, коли було відраховано", – конкретизує Затула.

Якщо ж студент після цього піде навчатися в будь-яке інше місце – буде вважатися, що він отримує вже другу освіту рівня бакалавр. І в нього з'явиться помітка, що він порушив умови послідовності навчання. Відстрочку від мобілізації він втратить.

Наскільки швидко треба відновитися на навчанні

За словами Затули, поновлення на навчанні можливе щоліта під час вступної кампанії та між сесіями, тобто в зимовий період.

"Перед другим семестром, якщо мотивована людина подає документи і просить поновити її на навчанні, то, звичайно, це питання розглядається, виноситься рішення: "так" чи "ні". Я розумію, що там є певний ризик у цей проміжок (поки студента поновлять, – УНІАН), але ж перед цим про щось людина думала", – резюмує замдекана.

Момент, з якого буде поновлене навчання, залежить від того, скільки успішно закінчених семестрів вже є у студента за плечима.

Тобто якщо студент, наприклад, відівчився три семестри, і його відрахували з четвертого, то він потім має поступати знову на четвертий семестр – це друга половина другого курсу. Інтервал у навчанні, таким чином, складає півроку.

Вища освіта в Україні: що важливо знати

Раніше Міносвіти підбило підсумки цьогорічної вступної кампанії в Україні і відрапортувало, наскільки змінилася кількість вступників. Хоча більшу частину вступної кампанії вже пройдено, офіційно вона триватиме до 20 жовтня, поки продовжуються додаткові набори.

До цього стали відомі результати прийому заяв на вступ до вишів – та спеціальності, які найбільше користувалися попитом у молоді. Перші два місця на кількістю заяв з суттєвим відривом посіли львівські університети.

