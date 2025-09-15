В Москві заявили, що будь-яке захоплення її активів рівносильне крадіжці з боку Заходу.

Росія погрожує, що переслідуватиме будь-яку європейську державу, яка спробує забрати її активи. Це сталося після повідомлень про те, що Європейський Союз шукає нові способи використання сотень мільярдів доларів заморожених російських активів для допомоги Україні, пише Reuters.

Видання нагадало, що США та їхні союзники заборонили операції з російським центральним банком та міністерством фінансів після вторгнення РФ в Україну у 2022 році, та заблокували російські суверенні активи на суму від 300 до 350 мільярдів доларів.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн хоче, щоб Європейський Союз знайшов новий спосіб фінансування оборони України від Росії, використовуючи залишки готівки, пов'язані з російськими активами, замороженими в Європі.

Єврокомісія розглядає ідею використати російські грошові депозити в Європейському центральному банку від погашення облігацій, які належать Росії, щоб профінансувати "Репараційний кредит" для України.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Москва переслідуватиме європейські держави "всіма можливими способами" та "в усіх можливих міжнародних та національних судах", а також "поза судом".

В Кремлі стверджують, що будь-яке захоплення активів рівносильне крадіжці з боку Заходу та підірве довіру до облігацій та валют США та Європи.

Європейські держави, в свою чергу, стверджують, що Росія несе відповідальність за знищення України в найсмертоноснішій сухопутній війні в Європі з часів Другої світової війни, і що Москва має за це заплатити. Однак деякі банкіри побоюються прецеденту, за яким конфіскація суверенних активів матиме негативний вплив на іноземних інвесторів.

Медведєв раніше цього місяця заявив, що Росія захопить більше українських територій та почне захоплювати британську власність по всьому світу після заяви Великої Британії про витрату близько 1,3 млрд доларів, отриманих із заморожених російських активів, на зброю для України.

США запропонують країнам "Великої сімки" створити правовий механізм для арешту заморожених російських активів та розглянути можливість їхнього використання для фінансування оборони України, повідомило видання Bloomberg.

Американські високопосадовці вже обговорювали з європейськими колегами ідею поступового арешту заморожених російських активів, щоб посилити тиск на Москву і змусити її до перемовин про завершення російсько-української війни.

Європейська комісія розглядає новий варіант передачі Україні мільярдів євро заморожених російських активів. Гроші можуть бути замінені борговими розписками, забезпеченими Європейським Союзом.

