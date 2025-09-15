Виставка хризантем "Знаки Зодіаку" працюватиме до 26 жовтня 2025 року.

На "Співочому полі" в центрі Києва 12 вересня 2025 року стартувала щорічна виставка хризантем.

Цього року захід отримав назву "Знаки Зодіаку". Виставку сформували 12 масштабних композицій, присвячених кожному з астрологічних знаків.

Для створення квіткових композицій було використано десятки тисяч хризантем.

Як це виглядає, дивіться у репортажі фотосервісу УНІАН.

Крім того, на території парку облаштували яскраві фотозони, інтерактивні гойдалки, фудкорти, сувенірні лавки та зони відпочинку.

Як відвідати виставку хризантем "Знаки Зодіаку"

Парк розваг "Співоче поле" розташований на території Печерського ландшафтного парку за адресою вул. Лаврська, 31 (біля Києво-Печерської лаври).

Виставка хризантем "Знаки Зодіаку" на Співочому полі працює щодня з 10:00 до 19:00.

Вартість дорослого квитка становить 300 гривень, дитячого (з 3 до 12 років) – 200 гривень, діти до 3 років – безкоштовно. Учасники бойових дій можуть потрапити на виставку безкоштовно, для інших пільгових категорій знижки цього року працюють лише в понеділок. Придбати квитки можна як на вході до парку, так і онлайн.

Виставка працюватиме до 26 жовтня 2025 року.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Контрактовій площі у Києві з'явилися яскраві інсталяції, натхнені творчістю Марії Примаченко. Втім, подивитися їх всі в одному місці можна буде лише до 21 вересня 2025 року.

