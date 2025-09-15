Речниця Єврокомісії підтвердила роботу над 19-м пакетом санкцій проти Росії.

Європейський союз вже поступово відмовляється від російської нафти та газу, як того і вимагав президент США Дональд Трамп, заявила журналістам речниця Єврокомісії Паула Пінью, відповідаючи на слова американського лідера про недостатньо жорсткі санкції щодо Росії, повідомляє The Guardian.

Вона нагадала, що ЄС скорочує імпорт російського газу вже протягом кількох років.

"Поетапна відмова від російського викопного палива - це те, що ми робили і робимо активно вже кілька років з початку війни, з дуже чіткою дорожньою картою, а зараз навіть з чіткою законодавчою пропозицією, щоб поетапно відмовитися від газу, який все ще надходить до ЄС... Це те, над чим Євросоюз працює дуже активно, і ми маємо дуже чітку дорожню карту, як це зробити", - зазначила євроциновниця.

Речниця Єврокомісії також підтвердила, що 19-й пакет санкцій все ще "готується", тому не був представлений країнам-членам.

За даними Bloomberg, під 19-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії можуть потрапити близько півдюжини російських банків та енергетичних компаній.

Погрози Трампа та санкції проти РФ

Президент США Дональд Трамп вчергове заявив про готовність запровадити нові санкції проти Москви, але зазначив, що для цього Брюссель має припинити купівлю російської нафти та газу.

Американський лідер неодноразово погрожував запровадженням більш жорстких санкцій, однак ці погрози не переросли в документи, а відповідь Трампа про "два тижні" на ухвалення відповідного рішення вже стала мемом.

При цьому Вашингтон з 16 вересня запровадить нові обмеження проти низки світових компаній, які постачали товари для російського ВПК. Міністерство торгівлі США оприлюднило їхній перелік. Під нові санкції потрапили 23 компанії з Китаю, три турецькі, дві - з ОАЕ, по одній - з Індії, Ірану, Сінгапуру та Тайваню.

ЄС поступово відмовляється від російських енергоносіїв, однак думки стосовно прискореної відмови від їхнього імпорту розділилися. Єврокомісар з енергетичних питань Дан Йоргенсен заявив, що поетапна відмова від російського газу до 2028 року гарантує, що країни ЄС не зіткнуться зі стрибками цін на енергоносії або дефіцитом поставок в цей час.

Разом з тим, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Блок розглядає можливість швидшої відмови від російського викопного палива в рамках нових санкцій проти Москви, не уточнивши, як саме Брюссель збирається це зробити.

