Навіть якщо його перемогти, він все одно з'являється в кількох локаціях гри.

Якщо ви зустріли в Hollow Knight: Silksong боса, на ім'я Сет, знайте – він створений у пам'ять про фаната Сета Голдмана, який помер від раку.

У 2020 році невиліковно хворий фанат Hollow Knight розповів на Reddit, що бореться з онкологічним захворюванням – саркомою Юінга. Його мрією було поспілкуватися з Team Cherry, і одного разу розробники не тільки виконали її, а й пішли далі. Студія запропонувала Голдману придумати власного персонажа-боса, який з'явиться в сиквелі.

Голдману вдалося подивитися на своє творіння в дії, проте через кілька місяців після повідомлення він помер, не дочекавшись релізу гри.

Шанувальники Silksong згадали про історію в середині вересня, коли ім'я Сета Голдмана з'явилось у фінальних титрах.

Team Cherry не тільки зберегла персонажа, а й зробила так, що навіть якщо його перемогти, він не помре. Втративши пам'ять, колишній ворог починає мандрувати світом Фарлума: спочатку його можна зустріти в Похмурій драговині вже як NPC, а потім і в інших локаціях гри.

Битва з Сетом у Hollow Knight: Silksong

Усі зустрічі з Сетом

Нагадаємо, Hollow Knight: Silksong вийшла 4 вересня і відразу стала хітом. Ігрова спільнота настільки сильно чекала на сиквел, що Steam та інші ігрові майданчики "впали".

УНІАН розповідав, що низька ціна Silksong змусила інді-розробників хвилюватися за свої проєкти. Гра доступна на всіх актуальних платформах за 20 доларів, хоча багато хто очікував цінник у 40 доларів.

