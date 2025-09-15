Після завершення 'Захід-2025' у Путіна є три сценарії для його військ, - Bild

Спільні білорусько-російські військові навчання "Захід-2025" добігають кінця, і в диктатора Володимира Путіна залишається кілька можливих варіантів використання стягнутих сил, пише Bild.
За оцінками видання, до навчань було залучено близько 30 тисяч військових, і в Європі не виключають ризику нового удару. Зокрема, після завершення маневрів "Захід-2021" Москва почала повномасштабне вторгнення в Україну.
Оглядач Bild Петер Тіде вважає, що у Путіна є три основні сценарії:
1. залишити війська в Білорусі як фактор постійної загрози Заходу;
2. вторгнутися в Україну з північного напрямку;
3. використати концентрацію уваги на білоруському кордоні для несподіваного удару в іншому місці.
Аналітик підкреслює, що Кремль демонструє силу, тоді як НАТО досі виглядає неповністю готовим. Прикладом він назвав інцидент з вторгненням російських дронів у Польщу 10 вересня, коли для знищення дешевих БпЛА довелося застосовувати дорогі ракети.
"Захід-2025" - що треба знати
Навчання "Захід-2025" стартували 12 вересня і триватимуть до 16-го числа. Подібні маневри у 2021 році стали прологом до вторгнення Росії в Україну.
Аналітик німецького видання Bild Юліан Рьопке вважає, що на цих навчаннях росіяни і білоруси відпрацьовують операцію із захоплення так званого Сувалкського коридору.
Натомість російські аналітики і коментатори відкрито критикують останні російські військові навчання "Захід-2025". Як пише Defence Blog, вони звинувачують Міноборони РФ у проведенні нереалістичних маневрів, які ігнорують уроки війни в Україні.